Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Oliver Road: Until August 18. Road closure due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock

Barons Road: August 18 to August 22. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Fornham Road: August 11 to October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sicklesmere Road: August 18 to August 20. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Honey Hill: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.

- Ipswich

Sproughton Road: Until August 15. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Rushmere Road Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.

Fore Street: August 11 to August 23. Lane closure due to Suffolk County Council work.

Robeck Road: Until August 13. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Newmarket

Edinburgh Road: August 12 to August 14. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Dullingham Road: August 11 to August 14. Two-way traffic signals due to Openreach work.

- Felixstowe

Hamilton Road: August 4 to September 7. Road closure due to CityFibre work.

Chaucer Road: August 11 to August 13. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Lowestoft

Tom Crisp Way: August 18 to August 22. Road closure due to Suffolk County Council work.

Long Road: Until August 15. Road closure due to Cadent gas work.

Beccles Road: August 15 to August 21. Road closure due to Suffolk County Council work.

- Sudbury

Prince Street: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.

Manor Road: August 20 to August 22. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Swan Lane: Until August 15. Road closure due to Openreach work.

Chalkstone Way: August 11 to August 13. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.