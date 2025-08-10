Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Oliver Road: Until August 18. Road closure due to Cadent gas work.
Barons Road: August 18 to August 22. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Fornham Road: August 11 to October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sicklesmere Road: August 18 to August 20. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Honey Hill: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.
- Ipswich
Sproughton Road: Until August 15. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Rushmere Road Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.
Fore Street: August 11 to August 23. Lane closure due to Suffolk County Council work.
Robeck Road: Until August 13. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Newmarket
Edinburgh Road: August 12 to August 14. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Dullingham Road: August 11 to August 14. Two-way traffic signals due to Openreach work.
- Felixstowe
Hamilton Road: August 4 to September 7. Road closure due to CityFibre work.
Chaucer Road: August 11 to August 13. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Lowestoft
Tom Crisp Way: August 18 to August 22. Road closure due to Suffolk County Council work.
Long Road: Until August 15. Road closure due to Cadent gas work.
Beccles Road: August 15 to August 21. Road closure due to Suffolk County Council work.
- Sudbury
Prince Street: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.
Manor Road: August 20 to August 22. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Swan Lane: Until August 15. Road closure due to Openreach work.
Chalkstone Way: August 11 to August 13. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.