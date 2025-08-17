Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 17 August 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Horringer Road: Until August 20. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Barons Road: August 18 to August 22. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sicklesmere Road: August 18 to August 20. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Honey Hill: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.

- Ipswich

Woodbridge Road: August 21 to August 26. Lane closure due to Openreach work.

Rushmere Road Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.

Fore Street: Until August 23. Lane closure due to Suffolk County Council work.

Cauldwell Hall Road: August 19 to August 21. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Newmarket

Exning Road: August 26 to August 30. Two-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Felixstowe

Orwell Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.

Valley Walk: August 18 to August 20. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Hamilton Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.

Tomline Road: August 28 to September 1. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Lowestoft

Elm Tree Road: Until August 21. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Tom Crisp Way: August 18 to August 22. Road closure due to Suffolk County Council work.

Beccles Road: Until August 21. Road closure due to Suffolk County Council work.

- Sudbury

Prince Street: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.

Manor Road: August 20 to August 22. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Eden Road: Until August 22. Road closure due to Suffolk County Council work.

Chapple Drive: August 18 to September 7. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

