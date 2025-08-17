Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Horringer Road: Until August 20. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
Barons Road: August 18 to August 22. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sicklesmere Road: August 18 to August 20. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Honey Hill: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.
- Ipswich
Woodbridge Road: August 21 to August 26. Lane closure due to Openreach work.
Rushmere Road Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.
Fore Street: Until August 23. Lane closure due to Suffolk County Council work.
Cauldwell Hall Road: August 19 to August 21. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Newmarket
Exning Road: August 26 to August 30. Two-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Felixstowe
Orwell Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.
Valley Walk: August 18 to August 20. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Hamilton Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.
Tomline Road: August 28 to September 1. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Lowestoft
Elm Tree Road: Until August 21. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Tom Crisp Way: August 18 to August 22. Road closure due to Suffolk County Council work.
Beccles Road: Until August 21. Road closure due to Suffolk County Council work.
- Sudbury
Prince Street: August 18 to August 22. Road closure due to Cadent gas work.
Manor Road: August 20 to August 22. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Eden Road: Until August 22. Road closure due to Suffolk County Council work.
Chapple Drive: August 18 to September 7. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.