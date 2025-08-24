Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Hollow Road: September 1 to September 8. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Horsecroft Road: Until August 28. Road closure due to UK Power Networks work.
Ridley Road: Until September 1. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Ipswich
Spring Road: August 26 to August 28. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Woodbridge Road: Until August 26. Lane closure due to Openreach work.
Rushmere Road: Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.
Westerfield Road: August 26 to December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Newmarket
Exning Road: August 26 to August 30. Two-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Hill Close: August 25 to August 31. Alternate one-way signals due to Cadent gas work.
Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Felixstowe
Gulpher Road: August 26 to September 12. Road closure due to Cadent gas work.
Orwell Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.
Hamilton Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.
Tomline Road: August 28 to September 1. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Lowestoft
Sands Lane: Until September 2. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Lovewell Road: August 29 to September 2. Alternate one-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water work.
- Sudbury
Waldingfield Road: August 27 to August 29. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Landsdown Road: August 26 to September 1. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Haverhill
Chalkstone Way: September 3 to September 5. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Chapple Drive: Until September 7. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.