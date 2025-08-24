Home   Bury St Edmunds   News   Article

Subscribe Now

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
-
cameron.reid@iliffepublishing.co.uk
Published: 05:00, 24 August 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Hollow Road: September 1 to September 8. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Suffolk roadworks, diversions and closures. Picture: iStock
Suffolk roadworks, diversions and closures. Picture: iStock

Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Horsecroft Road: Until August 28. Road closure due to UK Power Networks work.

Ridley Road: Until September 1. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Ipswich

Spring Road: August 26 to August 28. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Woodbridge Road: Until August 26. Lane closure due to Openreach work.

Rushmere Road: Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.

Westerfield Road: August 26 to December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Newmarket

Exning Road: August 26 to August 30. Two-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Hill Close: August 25 to August 31. Alternate one-way signals due to Cadent gas work.

Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Felixstowe

Gulpher Road: August 26 to September 12. Road closure due to Cadent gas work.

Orwell Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.

Hamilton Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.

Tomline Road: August 28 to September 1. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Lowestoft

Sands Lane: Until September 2. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Lovewell Road: August 29 to September 2. Alternate one-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water work.

- Sudbury

Waldingfield Road: August 27 to August 29. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Landsdown Road: August 26 to September 1. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Haverhill

Chalkstone Way: September 3 to September 5. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Chapple Drive: Until September 7. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Bury St Edmunds Felixstowe Haverhill Ipswich Lowestoft Newmarket Sudbury Suffolk Homepage Traffic and Travel Cameron Reid