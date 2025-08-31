Home   Bury St Edmunds   News   Article

Subscribe Now

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
-
cameron.reid@iliffepublishing.co.uk
Published: 05:00, 31 August 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Mustow Street: September 8 to September 10. Lane closure due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock

Hollow Road: September 1 to September 8. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sicklesmere Road: September 8 to September 12. Lane closure due to Suffolk County Council work.

Bell Meadow: September 8 to September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Ipswich

Ravenswood Avenue: Until September 22. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Rushmere Road: Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.

Hawthorn Drive: September 4 to September 8. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Newmarket

The Avenue: September 9 to September 11. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Fordham Road: September 4 to September 8. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Felixstowe

Gulpher Road: Until September 12. Road closure due to Cadent gas work.

Orwell Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.

Philip Avenue: Until September 11. Alternative one-way traffic signals due to CityFibre work.

Hamilton Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.

- Lowestoft

Sands Lane: Until September 2. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Lovewell Road: Until September 2. Alternate one-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water work.

- Sudbury

Plough Lane: Until September 3. Road closure due to Anglian Water work.

Friars Street: September 3 to September 5. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Chalkstone Way: September 3 to September 5. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Chapple Drive: Until September 7. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Bury St Edmunds Felixstowe Haverhill Ipswich Lowestoft Newmarket Sudbury Suffolk Homepage Traffic and Travel Cameron Reid