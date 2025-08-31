Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Mustow Street: September 8 to September 10. Lane closure due to Cadent gas work.
Hollow Road: September 1 to September 8. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sicklesmere Road: September 8 to September 12. Lane closure due to Suffolk County Council work.
Bell Meadow: September 8 to September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Ipswich
Ravenswood Avenue: Until September 22. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Rushmere Road: Until September 2. Road closure due to Cadent gas work.
Hawthorn Drive: September 4 to September 8. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Newmarket
The Avenue: September 9 to September 11. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Fordham Road: September 4 to September 8. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Felixstowe
Gulpher Road: Until September 12. Road closure due to Cadent gas work.
Orwell Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.
Philip Avenue: Until September 11. Alternative one-way traffic signals due to CityFibre work.
Hamilton Road: Until September 7. Road closure due to CityFibre work.
- Lowestoft
Sands Lane: Until September 2. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Lovewell Road: Until September 2. Alternate one-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water work.
- Sudbury
Plough Lane: Until September 3. Road closure due to Anglian Water work.
Friars Street: September 3 to September 5. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Chalkstone Way: September 3 to September 5. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Chapple Drive: Until September 7. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.