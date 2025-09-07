Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 07 September 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Mustow Street: September 8 to September 10. Lane closure due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Western Way: September 10 to September 12. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sicklesmere Road: September 8 to September 12. Lane closure due to Suffolk County Council work.

Bell Meadow: September 8 to September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Ipswich

Ravenswood Avenue: Until September 22. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Hawthorn Drive: Until September 8. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Newmarket

The Avenue: September 9 to September 11. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Fordham Road: Until September 8. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Felixstowe

Grange Road: September 11 to September 15. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.

Gulpher Road: Until September 12. Road closure due to Cadent gas work.

Philip Avenue: Until September 11. Alternative one-way traffic signals due to CityFibre work.

- Lowestoft

Norwich Road: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Eclipse Power Networks work.

Long Road: Until September 26. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Sudbury

Hillside Road: September 11 to September 15. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Bures Road: September 9 to September 11. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Abbotts Road: Until September 18. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.

Chauntry Road: September 10 to September 12. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

