Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Mustow Street: September 8 to September 10. Lane closure due to Cadent gas work.
Western Way: September 10 to September 12. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sicklesmere Road: September 8 to September 12. Lane closure due to Suffolk County Council work.
Bell Meadow: September 8 to September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Ipswich
Ravenswood Avenue: Until September 22. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Hawthorn Drive: Until September 8. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Newmarket
The Avenue: September 9 to September 11. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Fordham Road: Until September 8. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Heasman Close: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Felixstowe
Grange Road: September 11 to September 15. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.
Gulpher Road: Until September 12. Road closure due to Cadent gas work.
Philip Avenue: Until September 11. Alternative one-way traffic signals due to CityFibre work.
- Lowestoft
Norwich Road: Until September 12. Alternate one-way traffic signals due to Eclipse Power Networks work.
Long Road: Until September 26. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Sudbury
Hillside Road: September 11 to September 15. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Bures Road: September 9 to September 11. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Abbotts Road: Until September 18. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.
Chauntry Road: September 10 to September 12. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.