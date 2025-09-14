Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 14 September 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

Bury St Edmunds

Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Bell Meadow: Until September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Norfolk Road: Until September 18. Road closure due to Cadent gas work.

Ipswich

Ravenswood Avenue: Until September 22. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.

Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Newmarket

Stretton Avenue: September 18 to September 25. Alternate one-way traffic signals due to Cambridgeshire County Council work.

Willie Snaith Road: Until September 27. Road closure due to Suffolk County Council work.

Hyperion Way: September 24 to September 26. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Felixstowe

Grange Road: Until September 15. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.

Beatrice Avenue: Until September 26. Road closure due to Cadent gas work.

Orwell Road: Until September 29. Alternate one-way traffic signals due to CityFibre work.

Lowestoft

Maidstone Road: September 17 to September 19. Alternate one-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water work.

Long Road: Until September 26. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sudbury

Manor Road: September 19 to September 23. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Hillside Road: Until September 15. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Windham Road: September 25 to September 29. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Haverhill

Chalkstone Way: September 24 to September 26. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Abbotts Road: Until September 18. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.

Hawthorn Road: September 19 to September 23. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

