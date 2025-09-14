Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
Bury St Edmunds
Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Bell Meadow: Until September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Norfolk Road: Until September 18. Road closure due to Cadent gas work.
Ipswich
Ravenswood Avenue: Until September 22. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company work.
Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Newmarket
Stretton Avenue: September 18 to September 25. Alternate one-way traffic signals due to Cambridgeshire County Council work.
Willie Snaith Road: Until September 27. Road closure due to Suffolk County Council work.
Hyperion Way: September 24 to September 26. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Felixstowe
Grange Road: Until September 15. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.
Beatrice Avenue: Until September 26. Road closure due to Cadent gas work.
Orwell Road: Until September 29. Alternate one-way traffic signals due to CityFibre work.
Lowestoft
Maidstone Road: September 17 to September 19. Alternate one-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water work.
Long Road: Until September 26. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sudbury
Manor Road: September 19 to September 23. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Hillside Road: Until September 15. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Windham Road: September 25 to September 29. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Haverhill
Chalkstone Way: September 24 to September 26. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Abbotts Road: Until September 18. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.
Hawthorn Road: September 19 to September 23. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.