Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Bell Meadow: Until September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Cadogan Road: September 29 to October 10. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
- Ipswich
Valley Road: September 25 to October 6. Multi-way traffic signals due to Energy Assets Pipelines work.
Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Newmarket
Stretton Avenue: Until September 25. Alternate one-way traffic signals due to Cambridgeshire County Council work.
Willie Snaith Road: Until September 27. Road closure due to Suffolk County Council work.
Hyperion Way: September 24 to September 26. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Felixstowe
High Street: September 29 to October 12. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Orwell Road: Until September 29. Alternate one-way traffic signals due to CityFibre work.
Beatrice Avenue: Until September 26. Road closure due to Cadent gas work.
- Lowestoft
Long Road: Until September 26. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Spashett Road: Until October 3. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Sudbury
Springfield Road: September 30 until October 2. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Windham Road: September 25 to September 29. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Chauntry Road: September 26 to September 30. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Chalkstone Way: September 24 to September 26. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.