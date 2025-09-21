Home   Bury St Edmunds   News   Article

Subscribe Now

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
-
cameron.reid@iliffepublishing.co.uk
Published: 05:00, 21 September 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Fornham Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock

Bell Meadow: Until September 29. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Cadogan Road: September 29 to October 10. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

- Ipswich

Valley Road: September 25 to October 6. Multi-way traffic signals due to Energy Assets Pipelines work.

Hawke Road: Until October 10. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Newmarket

Stretton Avenue: Until September 25. Alternate one-way traffic signals due to Cambridgeshire County Council work.

Willie Snaith Road: Until September 27. Road closure due to Suffolk County Council work.

Hyperion Way: September 24 to September 26. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Felixstowe

High Street: September 29 to October 12. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Orwell Road: Until September 29. Alternate one-way traffic signals due to CityFibre work.

Beatrice Avenue: Until September 26. Road closure due to Cadent gas work.

- Lowestoft

Long Road: Until September 26. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Spashett Road: Until October 3. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Sudbury

Springfield Road: September 30 until October 2. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Windham Road: September 25 to September 29. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Chauntry Road: September 26 to September 30. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Chalkstone Way: September 24 to September 26. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Bury St Edmunds Felixstowe Haverhill Ipswich Lowestoft Newmarket Sudbury Suffolk Homepage Traffic and Travel Cameron Reid