Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 12 October 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Orttewell Road: Until October 17. Road closure due to UK Power Networks work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Severn Road: October 13 to October 15. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Sicklesmere Road: Until October 17. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Dettingen Way: October 17 to October 21. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Ipswich

Fircroft Road: Until October 15. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.

Valley Road: Until October 15. Multi-way traffic signals due to Energy Assets Pipelines work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Anglesea Road: October 21 to October 23. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Newmarket

Fordham Road: October 13 to October 18. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

The Avenue: October 16 to October 20. Mutli-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Felixstowe

Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

High Road East: October 6 to November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Lowestoft

El Alamein Road: Until October 24. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.

London Road South: October 20 to October 25. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.

- Sudbury

Bulmer Road: October 13 to October 15. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

Manor Road: October 16 to October 20. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Chalkstone Way: October 14 to October 16. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Helions Park Avenue: October 15 to October 17. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

