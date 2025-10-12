Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Orttewell Road: Until October 17. Road closure due to UK Power Networks work.
Severn Road: October 13 to October 15. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Sicklesmere Road: Until October 17. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Dettingen Way: October 17 to October 21. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Ipswich
Fircroft Road: Until October 15. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.
Valley Road: Until October 15. Multi-way traffic signals due to Energy Assets Pipelines work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Anglesea Road: October 21 to October 23. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Newmarket
Fordham Road: October 13 to October 18. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
The Avenue: October 16 to October 20. Mutli-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Felixstowe
Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
High Road East: October 6 to November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Lowestoft
El Alamein Road: Until October 24. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.
London Road South: October 20 to October 25. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.
- Sudbury
Bulmer Road: October 13 to October 15. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
Manor Road: October 16 to October 20. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Chalkstone Way: October 14 to October 16. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Helions Park Avenue: October 15 to October 17. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.