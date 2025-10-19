Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
Bury St Edmunds
Sicklesmere Road: Until October 24. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Northumberland Avenue: Until October 24. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Traffic signals due to Suffolk County Council work.
Western Way: October 20-22. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Ipswich
Robeck Road: October 27-November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Bladen Drive: October 27-31. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Anglesea Road: October 21-23. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
Newmarket
Exning Road: October 27-November 7. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company Limited work.
Centre Drive: October 24 -28. Alternate one-way traffic signals due to Virgin Media work.
Felixstowe
Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
High Road East: October 6-14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Lowestoft
El Alamein Road: Until October 24. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.
London Road South: October 20 to October 25. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.
Sudbury
Melford Road: October 20-22. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
Windermere Road: October 24-28. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Haverhill
Bumpstead Road: October 27-November 7. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Chalkstone Way: October 20-22. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.