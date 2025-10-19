Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 19 October 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

Bury St Edmunds

Sicklesmere Road: Until October 24. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Northumberland Avenue: Until October 24. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

Tollgate Triangle: Until summer 2026. Traffic signals due to Suffolk County Council work.

Western Way: October 20-22. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Ipswich

Robeck Road: October 27-November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Bladen Drive: October 27-31. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Anglesea Road: October 21-23. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

Newmarket

Exning Road: October 27-November 7. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company Limited work.

Centre Drive: October 24 -28. Alternate one-way traffic signals due to Virgin Media work.

Felixstowe

Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

High Road East: October 6-14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Lowestoft

El Alamein Road: Until October 24. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.

London Road South: October 20 to October 25. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.

Sudbury

Melford Road: October 20-22. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

Windermere Road: October 24-28. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Haverhill

Bumpstead Road: October 27-November 7. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Chalkstone Way: October 20-22. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

