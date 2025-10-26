Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:
Bury St Edmunds
Nowton Road: October 27 to October 31. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.
Hardwick Lane: October 27 to October 29. Lane closure due to Openreach work.
Copse Close: October 30 to November 3. Alternate one-way traffic signals due to Openreach work.
Ipswich
Robeck Road: October 27 to November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Bladen Drive: October 27 to October 31. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Sproughton Road: November 5 to November 9. Two-way traffic signals due to CityFibe work.
Newmarket
Exning Road: October 27 to November 7. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company Limited work.
Fordham Road: October 27 to November 5. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Felixstowe
Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
High Road East: Until November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Lowestoft
Thirlmere Walk: Until October 31. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
School Road: October 28 to November 3. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sudbury
Manor Road: November 3 to November 5. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Windermere Road: Until October 28. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Haverhill
Bumpstead Road: October 27 to November 7. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Cambridge Road: November 3 to November 5. Two-way traffic signals due to Openreach work.