Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 26 October 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers some delays in the coming days and weeks:

Bury St Edmunds

Nowton Road: October 27 to October 31. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.

Hardwick Lane: October 27 to October 29. Lane closure due to Openreach work.

Copse Close: October 30 to November 3. Alternate one-way traffic signals due to Openreach work.

Ipswich

Robeck Road: October 27 to November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Bladen Drive: October 27 to October 31. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Sproughton Road: November 5 to November 9. Two-way traffic signals due to CityFibe work.

Newmarket

Exning Road: October 27 to November 7. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company Limited work.

Fordham Road: October 27 to November 5. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Felixstowe

Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

High Road East: Until November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Lowestoft

Thirlmere Walk: Until October 31. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

School Road: October 28 to November 3. Alternate one-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sudbury

Manor Road: November 3 to November 5. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Windermere Road: Until October 28. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Haverhill

Bumpstead Road: October 27 to November 7. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Cambridge Road: November 3 to November 5. Two-way traffic signals due to Openreach work.

