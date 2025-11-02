Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 02 November 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Lower Baxter Street: November 10 to November 12. Road closure due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.

Horringer Road: November 7 to November 14. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Albemarle Road: November 4 to November 6. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

- Ipswich

Wherstead Road: November 10 to November 14. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.

Robeck Road: Until November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Sproughton Road: November 5 to November 9. Two-way traffic signals due to CityFibe work.

- Newmarket

Exning Road: Until November 7. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company Limited work.

Fordham Road: Until November 5. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Felixstowe

Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

High Road East: Until November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Lowestoft

Beccles Road: November 10 to November 12. Two-way traffic signals due to Openreach work.

London Road: Two-way traffic signals due to CityFibre work.

- Sudbury

Waldingfield Road: November 6 to November 10. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Manor Road: November 3 to November 5. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Bumpstead Road: Until November 7. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Cambridge Road: November 3 to November 5. Two-way traffic signals due to Openreach work.

