Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Lower Baxter Street: November 10 to November 12. Road closure due to Cadent gas work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.
Horringer Road: November 7 to November 14. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Albemarle Road: November 4 to November 6. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
- Ipswich
Wherstead Road: November 10 to November 14. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.
Robeck Road: Until November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Sproughton Road: November 5 to November 9. Two-way traffic signals due to CityFibe work.
- Newmarket
Exning Road: Until November 7. Multi-way traffic signals due to The Electricity Network Company Limited work.
Fordham Road: Until November 5. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Felixstowe
Candlet Road: Until November 10. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
High Road East: Until November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Lowestoft
Beccles Road: November 10 to November 12. Two-way traffic signals due to Openreach work.
London Road: Two-way traffic signals due to CityFibre work.
- Sudbury
Waldingfield Road: November 6 to November 10. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Manor Road: November 3 to November 5. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Bumpstead Road: Until November 7. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Cambridge Road: November 3 to November 5. Two-way traffic signals due to Openreach work.