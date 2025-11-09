Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Glastonbury Road: November 17 to November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
Lower Baxter Street: November 10 to November 12. Road closure due to Cadent gas work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.
Horringer Road: Until November 14. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Ipswich
Felixstowe Road: November 11 to November 13. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
Wherstead Road: November 10 to November 14. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.
Robeck Road: Until November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
- Newmarket
Fordham Road: November 10 to November 14. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Studlands Park Avenue: Two-way traffic signals due to Openreach work.
- Felixstowe
High Road East: Until November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.
Valley Walk: November 21 to November 25. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Lowestoft
Beccles Road: November 10 to November 12. Two-way traffic signals due to Openreach work.
Minos Road: November 20 to November 26. Two-way traffic signals due to Openreach work.
- Sudbury
Waldingfield Road: Until November 10. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Windermere Road: November 13 to November 17. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Haverhill
Haverhill Road: November 10 to November 14. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Arrendene Road: November 17 to November 21. Road closure due to Openreach work.