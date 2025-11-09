Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 09 November 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Glastonbury Road: November 17 to November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Lower Baxter Street: November 10 to November 12. Road closure due to Cadent gas work.

Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.

Horringer Road: Until November 14. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Ipswich

Felixstowe Road: November 11 to November 13. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

Wherstead Road: November 10 to November 14. Multi-way traffic signals due to CityFibre work.

Robeck Road: Until November 12. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

- Newmarket

Fordham Road: November 10 to November 14. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Studlands Park Avenue: Two-way traffic signals due to Openreach work.

- Felixstowe

High Road East: Until November 14. Two-way traffic signals due to Cadent gas work.

Valley Walk: November 21 to November 25. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Lowestoft

Beccles Road: November 10 to November 12. Two-way traffic signals due to Openreach work.

Minos Road: November 20 to November 26. Two-way traffic signals due to Openreach work.

- Sudbury

Waldingfield Road: Until November 10. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Windermere Road: November 13 to November 17. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Haverhill

Haverhill Road: November 10 to November 14. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Arrendene Road: November 17 to November 21. Road closure due to Openreach work.

