Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
Glastonbury Road: November 17 to November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.
Cumberland Avenue: November 25 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Lindisfarne Road: November 17 to November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
- Ipswich
Arundel Way: November 24 to December 5. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Belstead Road: November 18 to November 20. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Bramford Road: November 25 to November 27. Mutli-way traffic signals due to CityFibre work.
- Newmarket
Exning Road: November 24 to November 26. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Mccalmont Way: November 19 to November 21. Alternate one-way traffic signals due to Openreach work.
- Felixstowe
Garrison Lane: November 25 to November 27. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Valley Walk: November 21 to November 25. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Lowestoft
Beccles Road: November 18 to November 20. Two-way traffic signals due to Openreach work.
Minos Road: November 20 to November 26. Two-way traffic signals due to Openreach work.
- Sudbury
Waldingfield Road: November 17 to November 19. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
Landsdown Road: November 19 to November 23. Road closure due to Anglian Water work.
- Haverhill
Wratting Road: November 17 to March 20. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Arrendene Road: November 17 to November 21. Road closure due to Openreach work.