Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
Published: 05:00, 16 November 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

Glastonbury Road: November 17 to November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.

Cumberland Avenue: November 25 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Lindisfarne Road: November 17 to November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

- Ipswich

Arundel Way: November 24 to December 5. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Belstead Road: November 18 to November 20. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Bramford Road: November 25 to November 27. Mutli-way traffic signals due to CityFibre work.

- Newmarket

Exning Road: November 24 to November 26. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Mccalmont Way: November 19 to November 21. Alternate one-way traffic signals due to Openreach work.

- Felixstowe

Garrison Lane: November 25 to November 27. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Valley Walk: November 21 to November 25. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Lowestoft

Beccles Road: November 18 to November 20. Two-way traffic signals due to Openreach work.

Minos Road: November 20 to November 26. Two-way traffic signals due to Openreach work.

- Sudbury

Waldingfield Road: November 17 to November 19. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

Landsdown Road: November 19 to November 23. Road closure due to Anglian Water work.

- Haverhill

Wratting Road: November 17 to March 20. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Arrendene Road: November 17 to November 21. Road closure due to Openreach work.

