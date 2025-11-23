Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:
Bury St Edmunds
Glastonbury Road: Until November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.
Cumberland Avenue: November 25 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Lindisfarne Road: Until November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.
Ipswich
Wherstead Road: December 1-5. Two-way traffic signals due to CityFibre work.
Arundel Way: November 24 to December 5. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Bramford Road: November 25-27. Mutli-way traffic signals due to CityFibre work.
Newmarket
Fordham Road: December 1-6. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Exning Road: November 24-26. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Felixstowe
Garrison Lane: November 25-27. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.
Tomline Road: November 27 to December 1. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Lowestoft
Minos Road: Until November 26. Two-way traffic signals due to Openreach work.
Olive Court: Until December 29. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Sudbury
Waldingfield Road: December 1-3. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Highfield Road: November 26-28. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Haverhill
Chapple Drive: December 1-19. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Withersfield Road: November 24-26. Two-way traffic signals due to Openreach work.