Home   Bury St Edmunds   News   Article

Subscribe Now

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
-
cameron.reid@iliffepublishing.co.uk
Published: 05:00, 23 November 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:

Bury St Edmunds

Glastonbury Road: Until November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock

Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.

Cumberland Avenue: November 25 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Lindisfarne Road: Until November 28. Mutli-way traffic signals due to Openreach work.

Ipswich

Wherstead Road: December 1-5. Two-way traffic signals due to CityFibre work.

Arundel Way: November 24 to December 5. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Bramford Road: November 25-27. Mutli-way traffic signals due to CityFibre work.

Newmarket

Fordham Road: December 1-6. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Exning Road: November 24-26. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Felixstowe

Garrison Lane: November 25-27. Multi-way traffic signals due to Anglian Water work.

Tomline Road: November 27 to December 1. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Lowestoft

Minos Road: Until November 26. Two-way traffic signals due to Openreach work.

Olive Court: Until December 29. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Sudbury

Waldingfield Road: December 1-3. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Highfield Road: November 26-28. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Haverhill

Chapple Drive: December 1-19. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Withersfield Road: November 24-26. Two-way traffic signals due to Openreach work.

Bury St Edmunds Felixstowe Haverhill Ipswich Lowestoft Newmarket Sudbury Suffolk Homepage Traffic and Travel Cameron Reid