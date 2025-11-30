Home   Bury St Edmunds   News   Article

Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft

By Cameron Reid
-
Published: 05:00, 30 November 2025

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:

- Bury St Edmunds

College Street: December 8 to December 12. Road closure due to Cadent gas work.

Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause motorists delays. Picture: iStock
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.

Cumberland Avenue: Until December 8. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Guildhall Street: December 4 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Openreach work.

- Ipswich

Wherstead Road: December 1 to December 5. Two-way traffic signals due to CityFibre work.

Arundel Way: Until December 5. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Park View Road: December 9 to December 11. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Newmarket

Fordham Road: December 1 to December 6. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.

Bury Road: December 1 to December 3. Two-way traffic signals due to Openreach work.

- Felixstowe

Valley Walk: December 8 to December 10. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

Tomline Road: December 4 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.

- Lowestoft

Surrey Street: December 1 to December 3. Multi-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water works.

Olive Court: Until December 29. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

- Sudbury

Waldingfield Road: December 1 to December 3. Multi-way traffic signals due to Openreach work.

New Street: December 8 to December 12. Road closure due to Cadent gas work.

- Haverhill

Chapple Drive: December 1 to December 19. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.

Wratting Road: Until March 20. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.

