Roadworks in seven Suffolk towns including Bury St Edmunds, Ipswich, Newmarket, Felixstowe and Lowestoft
Here are some of the roadworks, road closures and diversions that could cause Suffolk drivers delays in the coming days and weeks:
- Bury St Edmunds
College Street: December 8 to December 12. Road closure due to Cadent gas work.
Tollgate Triangle: Until summer 2026. Road closures due to Suffolk County Council work.
Cumberland Avenue: Until December 8. Alternate one-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Guildhall Street: December 4 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Openreach work.
- Ipswich
Wherstead Road: December 1 to December 5. Two-way traffic signals due to CityFibre work.
Arundel Way: Until December 5. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
Westerfield Road: Until December 16. Two-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Park View Road: December 9 to December 11. Two-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Newmarket
Fordham Road: December 1 to December 6. Multi-way traffic signals due to Suffolk County Council work.
Bury Road: December 1 to December 3. Two-way traffic signals due to Openreach work.
- Felixstowe
Valley Walk: December 8 to December 10. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
Tomline Road: December 4 to December 8. Alternate one-way traffic signals due to Anglian Water work.
- Lowestoft
Surrey Street: December 1 to December 3. Multi-way traffic signals due to Essex and Suffolk Water works.
Olive Court: Until December 29. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
- Sudbury
Waldingfield Road: December 1 to December 3. Multi-way traffic signals due to Openreach work.
New Street: December 8 to December 12. Road closure due to Cadent gas work.
- Haverhill
Chapple Drive: December 1 to December 19. Multi-way traffic signals due to Cadent gas work.
Wratting Road: Until March 20. Mutli-way traffic signals due to Cadent gas work.