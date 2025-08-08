Home   Bury St Edmunds   Sport   Article

Football fixtures and results: Friday August 8 to Wednesday August 13

By Suffolk News Reporter
Published: 04:59, 08 August 2025

Friday August 8

Championship

Birmingham v Ipswich

Saturday August 9

Championship

Charlton v Watford (12.30pm)
Coventry v Hull (12.30pm)
Middlesbrough v Swansea
Norwich v Millwall
Oxford v Portsmouth
QPR v Preston
Sheffield United v Bristol City (5.30pm)
Southampton v Wrexham
Stoke v Derby
West Brom v Blackburn

Southern League Premier Central

AFC Sudbury v Redditch United
Barwell v St Ives Town
Bromsgrove Sporting v Bishop’s Stortford
Harborough Town v Needham Market
Leiston v Halesowen Town
Real Bedford v Spalding United
Royston Town v Kettering Town
Stamford v Alvechurch
Stourbridge v Bury Town
Stratford Town v Banbury United
Worcester City v Quorn

Isthmian League North Division

Bowers & Pitsea v Downham Town
Brightlingsea Regent v Newmarket Town
Cambridge City v Lowestoft Town
Concord Rangers v Gorleston
Grays Athletic v Takeley
Maldon & Tiptree v Redbridge
Mildenhall Town v Tilbury
Stanway Rovers v Brantham Athletic
Waltham Abbey v Felixstowe & Walton United
Witham Town v Heybridge Swifts
Wroxham v Walthamstow

Thurlow Nunn League Premier Division

Dereham Town v Haverhill Rovers
Ely City v Walsham-le-Willows
Great Yarmouth Town v Soham Town Rangers
Hadleigh United v Fakenham Town
Harleston Town v Heacham
Ipswich Wanderers v Thetford Town
Kirkley & Pakefield v Cornard United
Lakenheath v Stowmarket Town
Woodbridge Town v Mulbarton Wanderers

Thurlow Nunn League First Division North

Diss Town v Holland
FC Clacton v FC Peterborough
Framlingham Town v Stanway Pegasus
Gorleston Res v Wivenhoe Town
Halesworth Town v AFC Sudbury Res
Haverhill Borough v Wroxham Res
Holbeach United v Leiston U23s
Kings Park Rangers v FC Parson Drove
Needham Market Res v Dussindale & Hellesdon R

Sunday August 10

Championship

Leicester v Sheffield Wednesday

Monday August 11

Southern League Premier Central

Redditch United v Stratford Town
St Ives Town v Stamford

Isthmian League North Division

Redbridge v Grays Athletic

Tuesday August 12

Carabao Cup first round

Bromley v Ipswich

Southern League Premier Central

Alvechurch v Bromsgrove Sporting
Banbury United v Worcester City
Bishop’s Stortford v AFC Sudbury
Bury Town v Royston Town
Halesowen Town v Barwell
Harborough Town v Spalding United
Kettering Town v Leiston
Needham Market v Real Bedford
Quorn v Stourbridge
Spalding United v Harborough Town

Isthmian League North Division

Brantham Athletic v Maldon & Tiptree
Felixstowe & Walton United v Witham Town
Heybridge Swifts v Brightlingsea Regent
Lowestoft Town v Stanway Rovers
Newmarket Town v Cambridge City
Takeley v Waltham Abbey
Tilbury v Concord Rangers
Walthamstow v Bowers & Pitsea
Wroxham v Downham Town

Thurlow Nunn League Premier Division

Cornard United v Haverhill Rovers
Fakenham Town v Mulbarton Wanderers
Hadleigh United v Ipswich Wanderers
Thetford Town v Dereham Town
Walsham-le Willows v Kirkley & Pakefield

Thurlow Nunn League First Division North

Diss Town v Dussindale & Hellesdon R
Haverhill Borough v Long Melford
Leiston U23s v Framlingham Town

Wednesday August 13

Isthmian League North Division

Gorleston v Mildenhall Town

Thurlow Nunn League Challenge Cup

Holbeach United v FC Parson Drove

