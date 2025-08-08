Football fixtures and results: Friday August 8 to Wednesday August 13
Friday August 8
Championship
Birmingham v Ipswich
Saturday August 9
Championship
Charlton v Watford (12.30pm)
Coventry v Hull (12.30pm)
Middlesbrough v Swansea
Norwich v Millwall
Oxford v Portsmouth
QPR v Preston
Sheffield United v Bristol City (5.30pm)
Southampton v Wrexham
Stoke v Derby
West Brom v Blackburn
Southern League Premier Central
AFC Sudbury v Redditch United
Barwell v St Ives Town
Bromsgrove Sporting v Bishop’s Stortford
Harborough Town v Needham Market
Leiston v Halesowen Town
Real Bedford v Spalding United
Royston Town v Kettering Town
Stamford v Alvechurch
Stourbridge v Bury Town
Stratford Town v Banbury United
Worcester City v Quorn
Isthmian League North Division
Bowers & Pitsea v Downham Town
Brightlingsea Regent v Newmarket Town
Cambridge City v Lowestoft Town
Concord Rangers v Gorleston
Grays Athletic v Takeley
Maldon & Tiptree v Redbridge
Mildenhall Town v Tilbury
Stanway Rovers v Brantham Athletic
Waltham Abbey v Felixstowe & Walton United
Witham Town v Heybridge Swifts
Wroxham v Walthamstow
Thurlow Nunn League Premier Division
Dereham Town v Haverhill Rovers
Ely City v Walsham-le-Willows
Great Yarmouth Town v Soham Town Rangers
Hadleigh United v Fakenham Town
Harleston Town v Heacham
Ipswich Wanderers v Thetford Town
Kirkley & Pakefield v Cornard United
Lakenheath v Stowmarket Town
Woodbridge Town v Mulbarton Wanderers
Thurlow Nunn League First Division North
Diss Town v Holland
FC Clacton v FC Peterborough
Framlingham Town v Stanway Pegasus
Gorleston Res v Wivenhoe Town
Halesworth Town v AFC Sudbury Res
Haverhill Borough v Wroxham Res
Holbeach United v Leiston U23s
Kings Park Rangers v FC Parson Drove
Needham Market Res v Dussindale & Hellesdon R
Sunday August 10
Championship
Leicester v Sheffield Wednesday
Monday August 11
Southern League Premier Central
Redditch United v Stratford Town
St Ives Town v Stamford
Isthmian League North Division
Redbridge v Grays Athletic
Tuesday August 12
Carabao Cup first round
Bromley v Ipswich
Southern League Premier Central
Alvechurch v Bromsgrove Sporting
Banbury United v Worcester City
Bishop’s Stortford v AFC Sudbury
Bury Town v Royston Town
Halesowen Town v Barwell
Harborough Town v Spalding United
Kettering Town v Leiston
Needham Market v Real Bedford
Quorn v Stourbridge
Spalding United v Harborough Town
Isthmian League North Division
Brantham Athletic v Maldon & Tiptree
Felixstowe & Walton United v Witham Town
Heybridge Swifts v Brightlingsea Regent
Lowestoft Town v Stanway Rovers
Newmarket Town v Cambridge City
Takeley v Waltham Abbey
Tilbury v Concord Rangers
Walthamstow v Bowers & Pitsea
Wroxham v Downham Town
Thurlow Nunn League Premier Division
Cornard United v Haverhill Rovers
Fakenham Town v Mulbarton Wanderers
Hadleigh United v Ipswich Wanderers
Thetford Town v Dereham Town
Walsham-le Willows v Kirkley & Pakefield
Thurlow Nunn League First Division North
Diss Town v Dussindale & Hellesdon R
Haverhill Borough v Long Melford
Leiston U23s v Framlingham Town
Wednesday August 13
Isthmian League North Division
Gorleston v Mildenhall Town
Thurlow Nunn League Challenge Cup
Holbeach United v FC Parson Drove