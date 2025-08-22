Home   Bury St Edmunds   Sport   Article

Football fixtures and results: Friday August 22 to Wednesday August 27

By Suffolk News Reporter
-
suffolk@iliffepublishing.co.uk
Published: 04:59, 22 August 2025

Friday August 22

Championship

Derby v Bristol City

FA Vase First Qualifying Round

Barkingside v Hadleigh United
Haverhill Borough v AFC Welwyn

Saturday August 23

Championship

Birmingham v Oxford
Charlton v Leicester (12.30pm)
Coventry v QPR
Hull v Blackburn (12.30pm)
Norwich v Middlesbrough
Preston v Ipswich
Sheffield United v Millwall
Southampton v Stoke
Swansea v Watford (12.30pm)
West Brom v Portsmouth
Wrexham v Sheffield Wednesday

Southern League Premier Central

AFC Sudbury v Quorn
Barwell v Alvechurch
Bromsgrove Sporting v Needham Market
Harborough Town v St Ives Town
Leiston v Redditch United
Real Bedford v Kettering
Royston Town v Banbury United
Stamford v Halesowen
Stourbridge v Spalding United
Stratford Town v Bishop’s Stortford
Worcester v Bury Town

FA Trophy Preliminary Round

Brantham Athletic v Grays Athletic

Isthmian North Division

Concord v Waltham Abbey
Felixstowe & Walton United v Bowers & Pitsea
Mildenhall Town v Cambridge City
Redbridge v Stanway Rovers
Takeley v Maldon & Tiptree
Tilbury v Lowestoft Town
Walthamstow v Newmarket Town
Witham Town v Downham Town

FA Vase First Qualifying Round

Baldock Town v Kings Park Rangers
Cornard United v May & Baker
Diss Town v Kirkley & Pakefield
Fakenham Town v Stowmarket Town
Framlingham Town v Yaxley
Haverhill Rovers v Langford
Heacham v Ely City
Lakenheath v Dussindale & Hellesdon R
Soham Town Rangers v Ipswich Wanderers
Wisbech Town v Woodbridge Town

Thurlow Nunn League Premier Division

Great Yarmouth Town v Walsham-Le-Willows
Harleston Town v Dereham Town

Thurlow Nunn League Division One North

Gorleston Res v FC Parson Drove
Needham Market Res v Leiston U23s
Whittlesey Athletic v Long Melford
Wroxham Res v AFC Sudbury Res

Monday August 25

Southern League Premier Central

Alvechurch v Stratford Town
Banbury United v Stourbridge
Bishop’s Stortford v Royston Town
Bury Town v AFC Sudbury
Halesowen v Worcester City
Kettering v Harborough Town
Needham Market v Leiston
Quorn v Barwell
Redditch v Bromsgrove Sporting
St Ives Town v Real Bedford
Stamford v Spalding United

Isthmian North Division

Bowers & Pitsea v Heybridge Swifts
Brantham Athletic v Concord Rangers
Cambridge City v Walthamstow
Downham Town v Takeley
Gorleston v Felixstowe & Walton United
Grays Athletic v Witham Town
Lowestoft Town v Wroxham
Maldon & Tiptree v Tilbury
Newmarket Town v Mildenhall Town
Stanway Rovers v Brightlingsea Regent
Waltham Abbey v Redbridge

Tuesday August 26

Thurlow Nunn League Premier Division

Walsham-Le-Willows v Hadleigh United

Thurlow Nunn League Division One North

Framlingham Town v Halesworth Town

Thurlow Nunn League Challenge Cup

Diss Town v Gorleston Res
Haverhill Borough v Kings Park Rangers

Wednesday August 27

Thurlow Nunn League Challenge Cup

Long Melford v Leiston U23s

