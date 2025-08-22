Football fixtures and results: Friday August 22 to Wednesday August 27
Friday August 22
Championship
Derby v Bristol City
FA Vase First Qualifying Round
Barkingside v Hadleigh United
Haverhill Borough v AFC Welwyn
Saturday August 23
Championship
Birmingham v Oxford
Charlton v Leicester (12.30pm)
Coventry v QPR
Hull v Blackburn (12.30pm)
Norwich v Middlesbrough
Preston v Ipswich
Sheffield United v Millwall
Southampton v Stoke
Swansea v Watford (12.30pm)
West Brom v Portsmouth
Wrexham v Sheffield Wednesday
Southern League Premier Central
AFC Sudbury v Quorn
Barwell v Alvechurch
Bromsgrove Sporting v Needham Market
Harborough Town v St Ives Town
Leiston v Redditch United
Real Bedford v Kettering
Royston Town v Banbury United
Stamford v Halesowen
Stourbridge v Spalding United
Stratford Town v Bishop’s Stortford
Worcester v Bury Town
FA Trophy Preliminary Round
Brantham Athletic v Grays Athletic
Isthmian North Division
Concord v Waltham Abbey
Felixstowe & Walton United v Bowers & Pitsea
Mildenhall Town v Cambridge City
Redbridge v Stanway Rovers
Takeley v Maldon & Tiptree
Tilbury v Lowestoft Town
Walthamstow v Newmarket Town
Witham Town v Downham Town
FA Vase First Qualifying Round
Baldock Town v Kings Park Rangers
Cornard United v May & Baker
Diss Town v Kirkley & Pakefield
Fakenham Town v Stowmarket Town
Framlingham Town v Yaxley
Haverhill Rovers v Langford
Heacham v Ely City
Lakenheath v Dussindale & Hellesdon R
Soham Town Rangers v Ipswich Wanderers
Wisbech Town v Woodbridge Town
Thurlow Nunn League Premier Division
Great Yarmouth Town v Walsham-Le-Willows
Harleston Town v Dereham Town
Thurlow Nunn League Division One North
Gorleston Res v FC Parson Drove
Needham Market Res v Leiston U23s
Whittlesey Athletic v Long Melford
Wroxham Res v AFC Sudbury Res
Monday August 25
Southern League Premier Central
Alvechurch v Stratford Town
Banbury United v Stourbridge
Bishop’s Stortford v Royston Town
Bury Town v AFC Sudbury
Halesowen v Worcester City
Kettering v Harborough Town
Needham Market v Leiston
Quorn v Barwell
Redditch v Bromsgrove Sporting
St Ives Town v Real Bedford
Stamford v Spalding United
Isthmian North Division
Bowers & Pitsea v Heybridge Swifts
Brantham Athletic v Concord Rangers
Cambridge City v Walthamstow
Downham Town v Takeley
Gorleston v Felixstowe & Walton United
Grays Athletic v Witham Town
Lowestoft Town v Wroxham
Maldon & Tiptree v Tilbury
Newmarket Town v Mildenhall Town
Stanway Rovers v Brightlingsea Regent
Waltham Abbey v Redbridge
Tuesday August 26
Thurlow Nunn League Premier Division
Walsham-Le-Willows v Hadleigh United
Thurlow Nunn League Division One North
Framlingham Town v Halesworth Town
Thurlow Nunn League Challenge Cup
Diss Town v Gorleston Res
Haverhill Borough v Kings Park Rangers
Wednesday August 27
Thurlow Nunn League Challenge Cup
Long Melford v Leiston U23s