Football fixtures and results: Friday August 29 to Wednesday September 3

By Suffolk News Reporter
-
Published: 04:59, 29 August 2025

Friday August 29

Championship

Leicester v Birmingham

Thurlow Nunn League Premier Division

Kirkley & Pakefield v Woodbridge Town

Saturday August 30

Championship

Blackburn v Norwich
Bristol City v Hull
Ipswich v Derby
Middlesbrough v Sheffield United (12.30pm)
Millwall v Wrexham
Oxford v Coventry
Portsmouth v Preston
QPR v Charlton (12.30pm)
Sheffield Wednesday v Swansea
Stoke v West Brom (12.30pm)
Watford v Southampton

FA Cup first qualifying round

AFC Sudbury v Mildenhall Town
Brightlingsea Regent v Bury Town
Cheshunt v Leiston
Haverhill Rovers v Waltham Abbey
Needham Market v Tilbury
Newmarket Town v Woodford Town
Witham Town v Lowestoft Town

Isthmian League North Division

Cambridge City v Wroxham
Grays Athletic v Felixstowe & Walton United

Thurlow Nunn League Premier Division

Dereham Town v Soham Town Rangers
Fakenham Town v Cornard United
Hadleigh United v Ely City
Heacham v Thetford Town
Ipswich Wanderers v Harleston Town
Stowmarket Town v Lakenheath

Thurlow Nunn League Division One North

Dussindale & Hellesdon R v Wivenhoe Town
Halesworth Town v FC Peterborough
Kings Park Rangers v Gorleston Res
Leiston U23 v AFC Sudbury Res
Long Melford v Diss Town
Needham Market Res v FC Clacton
Stanway Pegasus v Holbeach United
Wroxham Res v Holland

Tuesday September 2

Thurlow Nunn League Premier Division

Haverhill Rovers v Lakenheath

Thurlow Nunn League Division One North

FC Clacton v Wivenhoe Town

Wednesday September 3

Thurlow Nunn League Division One North

Holbeach United v FC Peterborough
Whittlesey Athletic v FC Parson Drove

