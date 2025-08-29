Football fixtures and results: Friday August 29 to Wednesday September 3
Friday August 29
Championship
Leicester v Birmingham
Thurlow Nunn League Premier Division
Kirkley & Pakefield v Woodbridge Town
Saturday August 30
Championship
Blackburn v Norwich
Bristol City v Hull
Ipswich v Derby
Middlesbrough v Sheffield United (12.30pm)
Millwall v Wrexham
Oxford v Coventry
Portsmouth v Preston
QPR v Charlton (12.30pm)
Sheffield Wednesday v Swansea
Stoke v West Brom (12.30pm)
Watford v Southampton
FA Cup first qualifying round
AFC Sudbury v Mildenhall Town
Brightlingsea Regent v Bury Town
Cheshunt v Leiston
Haverhill Rovers v Waltham Abbey
Needham Market v Tilbury
Newmarket Town v Woodford Town
Witham Town v Lowestoft Town
Isthmian League North Division
Cambridge City v Wroxham
Grays Athletic v Felixstowe & Walton United
Thurlow Nunn League Premier Division
Dereham Town v Soham Town Rangers
Fakenham Town v Cornard United
Hadleigh United v Ely City
Heacham v Thetford Town
Ipswich Wanderers v Harleston Town
Stowmarket Town v Lakenheath
Thurlow Nunn League Division One North
Dussindale & Hellesdon R v Wivenhoe Town
Halesworth Town v FC Peterborough
Kings Park Rangers v Gorleston Res
Leiston U23 v AFC Sudbury Res
Long Melford v Diss Town
Needham Market Res v FC Clacton
Stanway Pegasus v Holbeach United
Wroxham Res v Holland
Tuesday September 2
Thurlow Nunn League Premier Division
Haverhill Rovers v Lakenheath
Thurlow Nunn League Division One North
FC Clacton v Wivenhoe Town
Wednesday September 3
Thurlow Nunn League Division One North
Holbeach United v FC Peterborough
Whittlesey Athletic v FC Parson Drove